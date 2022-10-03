صور.. اعتصامات في مدارس "الأونروا" في لبنان

نفذت مدارس وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في لبنان، اليوم الاثنين، اعتصامات في مدارس "الأونروا" في كافة المناطق اللبنانية.

وأوضح الاتحاد، أن هذه الاعتصامات جاءت استجابة لدعوة اتحاد العاملين في الأونروا في لبنان/لائحة العودة والكرامة، وذلك احتجاجا على حالة التخبط والارباك والاكتظاظ التي تعاني منها المدارس، رغم انقضاء ثلاثة اسابيع على بدء العام الدراسي.

وأكد قطاع المعلمين في اتحاد العاملين في الأونروا في لبنان، على أن حق التعليم للطلبة مقدس، وأن العملية التعليمية تتطلب معالجة عاجلة لمشكلة الاكتظاظ في الصفوف، من خلال فتح شعب صفية جديدة ، وتوظيف معلمين لسد الحاجات لكل مدرسة واختصاص من دون استنسابية او تلاعب، وتأمين كافة المستلزمات المدرسية، من كتب وقرطاسية، ومعلمين، وأذنة، وكتبة، ومرشدين، ومواصلات للطلبة..

وشدّدوا على أن هذا الاعتصام ما هو إلا رسالة تحذيرية اولى للإدارة قبل التصعيد الكبير.



