"مباحث الوسطى" تُوقف مطلقًا للنار خلال شجار عائلي وتُصادر سلاحه

أوقفت المباحث العامة بشرطة المحافظة الوسطى - قسم مركز دير البلح، مُطلقاً للنار خارج إطار القانون، بعد إطلاقه الرصاص خلال شجار عائلي بالمحافظة؛ مما أدى لإصابة اثنين من المواطنين بجروح متوسطة نقلوا على إثرها للمستشفى.



وبيَّنت مباحث دير البلح في تصريح صحفي، أنه وبعد البحث والتحري عن مطلق النار، تم التعرف على المذكور، وبضبطه واستجوابه، أقر بإطلاقه النار خلال الشجار، وبدلالته تم مصادرة السلاح المستخدم في الواقعة وهو من نوع مسدس حلواني.



وأشارت المباحث إلى إحالة ملف القضية والمذكور والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.