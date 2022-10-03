الاحتلال يهدم منزلا من طابقين في بيت عينون شرق الخليل

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا في بيت عينون قرب الطريق الالتفافي )60 (شرق مدينة الخليل.

وقال مالك المنزل هشام عيدة، إن آليات الاحتلال هدمت منزله المكون من طابقين، مساحة كل طابق 210 أمتار مربعة، ويقطن أحد الطوابق نجله منتصر وعائلته وأطفاله الخمسة".

وأوضح عيدة "أنه بصدد الانتهاء من تشطيب الطابق الثاني لإسكان نجله معتز، وعائلته المكونة من ثلاثة أفراد".

يذكر أن قوات الاحتلال تهدف إلى اجبار المواطنين في المنطقة المذكورة على ترك أراضيهم، ضمن سياسة تبادل الأدوار بين حكومتها ومستوطنيها المدججين بالسلاح، لتوسيع رقعة الاستيطان، وخاصة في البلدة القديمة ومحيطها.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت صباح اليوم منزلا ومخزنين من الباطون على مساحة 150 مترا مربعا في منطقة الرفاعية بمسافر يطا، تعود ملكيتها للمواطن محمود محمد جبر العمور.