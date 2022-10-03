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انفوجرافيك "وكالة فلسطين اليوم" انطلاقة الجهاد .. انطلاقة بلون الدم
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:45 م
03 أكتوبر 2022
انفوجرافيك وكالة فلسطين اليوم، انطلاقة الجهاد .. انطلاقة بلون الدم
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