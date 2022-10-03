انفوجرافيك "وكالة فلسطين اليوم" انطلاقة الجهاد .. انطلاقة بلون الدم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:45 م
03 أكتوبر 2022
انطلاقة الجهاد الإسلامي انطلاقة بلون الدم.jpg
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انطلاقة الجهاد الإسلامي انطلاقة بلون الدم.jpg
انفوجرافيك وكالة فلسطين اليوم، انطلاقة الجهاد .. انطلاقة بلون الدم

انفوجرافيك.jpg
 

 

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