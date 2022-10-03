"وكالة فلسطين اليوم" تدشن القناة الرسمية على "تليجرام" للأمين العام بمناسبة الانطلاقة الـ35 للحركة

دشنت "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" اليوم الأثنين 3/10/2022 ، وبمناسبة الانطلاقة الجهادية الـ" 35" ، قناة "تليجرام" تحمل اسم "الأمين العام"، حفظاً للإرث الفكري والسياسي للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد/ زياد النخالة (أبو طارق).

وأكدت إدارة الوكالة أن انطلاق القناة يأتي في سياق التقدير والعرفان منا في الوكالة وحفظاً للإرث الفكري والسياسي للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد/ زياد النخالة (أبو طارق)، حيث عملنا منذ فترة طويلة على أرشفة هذا الجهد المبارك.

وأوضحت ، ان قناة "تليجرام "الأمين العام" ستكون نافذة للإعلام لنشر ونقل كل ما يخص سيادته من أخبار وتصريحات صحفية ولقاءات تلفزيونية.

ودعت القناة كل النشطاء ومواقع التواصل الاجتماعي، واحرار العالم لمتابعة القناة التي تحمل المرتكزات والأفكار والأبجديات وأهم المواقف التي اطلقها الامين العام للحركة.

وبينت ان القناة ستحتوي على أكثر من ٢٠٠ مادة اعلامية ما بين تصريح وخطاب ومقابلة وستظل تواكب عملها لكل ما يصدر عن الامين العام لاسيما خطابه المرتقب بمناسبة الانطلاقة الجهادية الـ" 35"

فيما يلي رابط التلجرام

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