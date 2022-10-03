إصابة شاب بالرصاص بـ "جديدة المكر" في الداخل المحتل

أصيب شاب، في الثلاثينيات من العمر، فجر اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 في جريمة إطلاق نار بجديدة المكر في الداخل الفلسطيني المحتل.

وقدمت الطواقم الطبية التي استُدعيت إلى المكان العلاجات الأولية للمصاب، ووصفت حالته بأنها خطيرة. وجرى نقله، على وجه السرعة، بواسطة سيارة العلاج المكثف إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا لاستكمال العلاج.

وأفاد الناطق بلسان ما يسمى "مركز حيان الطبي" بأن "طواقم حيان للعلاج المكثف قدمت العلاج لشاب يبلغ من العمر 24 عاما من قرية جديدة المكر، بعد تعرضه لإطلاق نار، ووصفت إصابته بأنها خطيرة. وتم نقله لغرفة العلاج المكثف في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا".