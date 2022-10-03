حركة المجاهدين: اغتيال شهداء مخيم الجلزون جريمة غادرة ستزيد شعبنا ومقاومينا

قالت "حركة المجاهدين الفلسطينية" إن اغتيال شهداء مخيم الجلزون جريمة صهيونية غادرة ستزيد شعبنا ومقاومينا قوة وصلابة للعمل على لجم هذا العدوان الغاشم من المحتل الغاصب.

ونعت بكل فخر واعتزاز أقمار مخيم الجلزون (باسل بصبوص، وخالد عنبر) الذين اغتالتهم قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم قرب مخيم الجلزون في رام الله.

وأكد أن دماء الشهداء الأبرار لن تذهب هدراً بل ستبقى وقوداً يزيد من جذوة المقاومة ضد هذا العدو المجرم، وترسم طريق التحرير للمجاهدين الأبطال.

وجدد الدعوة لثوار الأبطال ولخلايا المقاومة في الضفة لاستمرار تصاعد العمل المقاوم وبكل الوسائل المتاحة انتقاماً ورداً على جرائم الاحتلال المتكررة ضد شعبنا ومقدساتنا.