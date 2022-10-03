سلمي : ذكرى استشهاد مهند الحلبي مفجر انتفاضة القدس تجدد الدعوات لإشعال المواجهات

قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي أ. طارق سلمي اليوم الاثنين 3/10/2022، " تمر اليوم الذكرى السابعة لاستشهاد المجاهد البطل مهند حلبي مفجر انتفاضة القدس ، الذي سار على درب زميله الشهيد البطل ضياء تلاحمه وحمل رايته الجهادية ومضى بها على درب الشهداء.

وبين سلمي أن البطل مهند حلبي أشعل انتفاضة الثأر والرد على تدنيس المسجد الأقصى في أكتوبر 2015 ، وتحول إلى أيقونة وعنوان لمقاومة الشعب الفلسطيني التي لن تهدأ ولن تستكين

واعتبر ان ما يجري اليوم من عدوان ضد شعبنا في القدس والضفة ، سيؤدي إلى تفجر الأوضاع ، فالمقاومة لن تتخلى عن واجباتها وهي تعلم أن أقصر الطرق لردع المحتلين الصهاينة هو مواجهتهم والتصدي لهم ، داعياً شعبنا إلى إشعال المواجهات في كل مواقع الاشتباك.