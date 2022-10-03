تفاصيل استشهاد شابين برام الله: أطلقت عليهم 30 رصاصة وتركوا ينزفون

كشفت مصادر عبرية، اليوم الاثنين 3/10/2022، عن تفاصيل استشهاد شابين فيما أُصيب ثالث جراء إطلاق قوات الاحتلال "الإسرائيلي" النار تجاه مركبة كانوا على متنها في ضاحية التربية والتعليم قرب رام الله بالضفة المحتلة.

وزعم متحدث باسم جيش الاحتلال، أن الشبان الثلاثة حاولوا تنفيذ عملية دهس، كما يظهر من التحقيقات الأولية، وفق زعمه.

ووفقًا لما ورد في إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن إطلاق النار تجاه المركبة جرى خلال محاولة الشبان دهس مجموعة من الجنود الإسرائيليين من وحدة "إيغوز" خلال مهمة لها في المنطقة القريبة من مخيم الجلزون.

وأظهر مقطع فيديو نشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين، أثار دماء واضحة، بفعل إصابة الشبان، قبل اعتقالهم.

وصادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المركبة في أعقاب إطلاق النار تجاهها.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" كانت تنصب كمائن في محيط مخيم الجلزون، وكان الشبان الثلاثة: باسل بصبوص، خالد دباس وهما من مخيم الجلزون، وسلامة رأفت من بلدة بيرزيت شمال رام الله، يمرون بمركبتهم بشارع قريب من ضاحية التربية والتعليم، فأطلق جنود الاحتلال الرصاص عليهم.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن جنود الاحتلال الذين كانوا ينصبون كمينًا بين منازل الأهالي، أطلقوا نحو 30 رصاصة باتجاه سيارة الشبان، وبعض الرصاص أصاب المنازل.

ووفق المصادر، فإن جيش الاحتلال ترك الشبان ينزفون نحو 45 دقيقة، منها نصف ساعة داخل المركبة، ثم اقتحمت دوريات المنطقة واعتقلت الشبان مصابين، وتم سحب مركبة أولئك الشبان.