مقاومون يطلقون النار صوب مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم

أطلق مقاومون، مساء اليوم الأحد، النار صوب مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن مقاومون أطلقوا النار صوب مستوطنة "غوش عصيون" جنوب بيت لحم، وتم انسحاب المقاومين من المكان بسلام.

تجدر الإشارة إلى أنه يقوم مقاومون من كتائب سرايا القدس (جنين- نابلس- طولكرم- طوباس- مجموعات جبع- مجموعات قباطية- مجموعات رام الله) بإطلاق النار تجاه قوات الاحتلال التي تنتشر على مختلف الحواجز المنتشرة في الضفة المحتلة.

وكانت أعلنت مصادر عبرية، مساء اليوم الأحد، إصابة جندي من جيش الاحتلال جراء اطلاق النار نحو قوة عسكرية قرب مستوطنة "ايتمار" في نابلس.