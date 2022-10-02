د. ناصر أبو شريف: حركة الجهاد الإسلامي ثابتة وموجودة في كل المنعطفات الكبرى

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. ناصر أبو شريف أن حركته أحدثت الفارق من أول لحظة لنشأتها وحملت عنوانين الاسلام و فلسطين، حيث منذ البداية كان الهدف هو فلسطين وحتى اللحظة الهدف هو تحرير فلسطين.

و أوضح أبو شريف في حديث لإذاعة القدس مساء اليوم الأحد أن ثبات واستقامة حركة الجهاد على هذا الخط هو الذي ميزها وهي ما زالت ثابتة على مواقفها، مشيراً الى أن حركة الجهاد ثابتة وموجودة في كل المنعطفات الكبرى حتى تعيد البوصلة إلى القدس وفلسطين.

و أشار الى أن فلسطين تمثل تمام الحق مقابل تمام الباطل والحق واضح من البداية فتميزنا بأننا مع الحق المطلق دائماً.

و لفت أبو شريف الى أن ما يمز حركة الجهاد الإسلامي هو وضوح رؤيتها ووضوح أهدافها وتؤمن الحركة بأن مواجهة هذا العدو لا يكون إلا بإدامة المقاومة.

و تابع يقول: "حركة الجهاد الإسلامي كانت الصاعق والمفجر لشرارة الانتفاضة الأولى بعد عملية الهروب من سجن غزة".

في السياق ذاته، أكد أبو شريف أن حركة الجهاد في الضفة الغربية لها دور وتأثير كبير في تصاعد المقاومة المسلحة

و شدد على أن حركة الجهاد مع كافة أشكال المقاومة المسلحة والشعبية فنسعى أن نظل صامدين حتى تحقيق النصر.