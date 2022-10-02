اندلاع مواجهات مع الاحتلال قرب جبع في جنين

اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرب مفترق جبع، جنوب جنين بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأنه اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت صوب الشبان قرب مفترق جبع جنوب جنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية مركة جنوبا، وداهمت منزلي المواطنين نافع موسى وعلي موسى، وفتشتهما، كما اقتحمت: زبوبا، وتعنك، ورمانة، والطيبة غربا.

ويُشار إلى أنه كثّفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات: يعبد، وعرابة، وعجة، وعنزة، وبير الباشا، ومثلث الشهداء، وصانور.