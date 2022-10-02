بيع مزهرية صينية بسعر خيالي في مزاد فرنسي!

لم تكن صاحبة مزهرية صينية تتوقع أن تباع بأكثر من 9 ملايين يورو في مزاد أقيم في فرنسا، إذ كان سعرها خُمّن مبدئياً بألفَين حداً أقصى.

وكانت هذه المزهرية معروضة للبيع ضمن مجموعة من قطع الأثاث والتحف الفنية المختلفة في مزاد أقامته دار "أوزنا" في فونتينبلو بالقرب من باريس، على ما أفادت السبت الدار المنظّمة للمزاد.

وأوضح مدير قسم القطع الفنية في "أوزنا" سيدريك لابورد لوكالة الأنباء الفرنسية أن صاحبة المزهرية التي تعيش في أحد أقاليم ما وراء البحار الفرنسية "ورثتها عن والدتها التي ورثتها بنفسها عن والدتها التي كانت جامعة تحف فنية باريسية كبيرة في القرن العشرين".

وكانت القطعة جزءاً من الممتلكات التي تركتها والدة البائعة عند وفاتها في شقتها في سان برياك سور مير على ساحل بريتاني.

وقال المسؤول عن المزاد جان بيار أوزنا إن الابنة: "كانت بعيدة، حتى إنها لم تر المزهرية، وقد نقلتها إلى باريس، إنها قصة مجنونة".

وهذه المزهرية الزرقاء والبيضاء من نوع تيانكيوبينج مصنوعة من البورسلين والمينا الزجاجي، ومزيّنة برسوم تنانين وجيوم، ويبلغ طولها 54 سنتيمتراً وقطرها 40 سنتيمتراً.

ويُشار إلى أنه قدّر الخبراء سعرها الأولي بما بين 1500 و2000 يورو، لكنّ الشاري حصل عليها لقاء 7,7 ملايين يورو، أي بسعر 9,121 ملايين يورو شاملاً النفقات والرسوم.

وترتبط أهمية المزهرية بالحقبة التي تعود إليها، فإذا كانت من القرن العشرين، كما ظنّ الخبراء، تُعتبر قطعة عادية نسبياً غير ذات أهمية كبيرة، أما إذا كانت من القرن الثامن عشر، فتُعدّ قطعة نادرة جداً، ما يبرر السعر الذي بيعت به.

وقال لابورد "لاحظنا بعد نشْرِنا قائمة القطع المعروضة للبيع أن ثمة الكثير من الاهتمام (بالمزهرية) إذ كان الصينيون يأتون بكثافة لرؤيتها، وبقي الخبير يؤكد أنه لا يعتقد أنها قديمة".

جدير ذكره أنه تنافس ما بين 20 و30 مزايداً على القطعة خلال المزاد، معظمهم عبر الهاتف، في حين كان عدد قليل منهم موجوداً حضورياً.



