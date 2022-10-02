الاحتلال ينقل الأسير الجريح معتز فرج من زنازين عزل سجن رامون إلى "عسقلان"

أفادت مؤسسة مهجة القدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى، اليوم الأحد، بأن ما يسمى بمصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي نقلت الأسير الجريح معتز محمد فرج اعبيدو من الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، من زنازين عزل سجن رامون إلى عزل سجن عسقلان.

وفيما يتعلق باعتقال الأسير الإداري خليل عواودة، ذكرت مؤسسة مهجة القدس، أن محكمة الاحتلال مددت اعتقال الأسير خليل عواودة ليوم غد، حيث كان من المقرر الإفراج عنه اليوم.

وأشارت إلى أن المحكمة لم تقدم أي لائحة اتهام بحق الأسير عواودة وعليه فإن تمديد اعتقاله يعتبر تعسفياً وليس مبررًا، ومحاولة لقتل فرحة الأسير العواودة وعائلته بالإفراج.

جدير ذكره أنه الأسير عواودة اعتقل مرات عديدة، حيث بدأت رحلته في مواجهة الاعتقال منذ عام 2002، وغالبيتها كانت رهنّ الاعتقال الإداريّ، وهو متزوج وأب لأربع بنات، تولين 9 سنوات، ولورين 5 سنوات، وماريا 3 سنوات، ومريم سنة وخمسة شهور، ويقبع خليل اليوم في سجن "الرملة".