الاحتلال يفرج عن الأسير خليل عواودة غدا بعد تمديد اعتقاله ليوم واحد

أفادت وزارة الأسرى بغزة، اليوم الأحد، بأن محكمة الاحتلال مددت اعتقال الأسير الإداري خليل عواودة ليوم غد الاثنين الموافق 3-9-2022.

وأوضحت وزارة الأسرى في بيان لها، أن محكمة الاحتلال مددت اعتقال الأسير عواودة لاستكمال التحقيق في قضية تهريب الهاتف، وعليه لن يتم الافراج عنه اليوم حسب الاتفاق الذي بموجبه أوقف إضرابه عن الطعام.

وذكرت أن المحكمة لم تقدم أي لائحة اتهام بحق الأسير عواودة وعليه فإن تمديد اعتقاله يعتبر تعسفياً وليس مبررًا، ومحاولة لقتل فرحة الأسير العواودة وعائلته بالإفراج.

جدير ذكره أنه الأسير عواودة اعتقل مرات عديدة، حيث بدأت رحلته في مواجهة الاعتقال منذ عام 2002، وغالبيتها كانت رهنّ الاعتقال الإداريّ، وهو متزوج وأب لأربع بنات، تولين 9 سنوات، ولورين 5 سنوات، وماريا 3 سنوات، ومريم سنة وخمسة شهور، ويقبع خليل اليوم في سجن "الرملة".