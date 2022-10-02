إصابة مجندة أمن "إسرائيلية" بعملية طعن في سجون رامون

أصيبت مجندة أمن "إسرائيلية" بجراح، اليوم الأحد، بعملية طعن في سجن رامون التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والجرحى والأسرى، أن حالة من التوتر تسود سجن رامون الصهيوني بعد ادعاء إدارة السجن عن قيام شقيقة أحد الأسرى من محافظة نابلس بعملية طعن لإحدى السجانات أثناء الزيارة اليوم.

وبحسب مكتب إعلام الأسرى، فإن سلطات الاحتلال تحتجز الآن أهالي الأسرى في قاعة الزيارة بسجن رامون .

ويعتقل جيش الاحتلال في سجون رامون مئات الأسرى والأسيرات ويمارس بحقهم أبشع انواع الجرائم الانسانية في فرض اجراءات قاسية تعارض ما نص عليها القانون الدولي.