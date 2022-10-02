سكالوني: نعامل ميسي كما يستحق

أكد مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، أن مواطنه ليونيل ميسي "دائما ما يعامل جيدا، كما يستحق، كلاعب من طراز رفيع".



وقال سكالوني في تصريح لمحطة (موفيستار): "إننا نحبه كثيرا. (ميسي) يجب أن يكون سعيدا على أرض الملعب وعسى أن يستمر لسنوات عديدة أخرى".



وأشار سكالوني إلى تجديد عقده مع "راقصي التانجو" حتى عام 2026، قائلا: "الحقيقة أشعر بارتياح، إنني على ما يرام، أقود المنتخب الوطني، وهذا حلم، وفوق كل شيء لقد دعموني في لحظات غير طيبة، وهذا هو ما يهم".



ويستعد منتخب الأرجنتين لخوض نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، المقرر انطلاقها يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.



ويتواجد راقصو التانجو في المجموعة الثالثة، التي تضم منتخبات "السعودية والمكسيك وبولندا".