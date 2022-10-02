مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الآن.. مشاهدة مباراة اليونايتد ضد السيتي الفجر الجديد HD، ساعات قليلة وتنطلق مباراة القمة بين نادي مانشستر سيتي ضد نظيره وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد، حيث الآن يتوجه عشرات الآلاف من جمهور كرة القدم في بريطانيا وغيرها من محبي كرة القدم إلى استاد الإمارات، كما إن أنظار الملايين شاخصة أمام شاشات البث وذلك من أجل مشاهدة المواجهة القوية والشيقة بين ناديي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، والتي من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة الرابعة بتوقيت فلسطين والسعودية، الثالثة بتوقيت مصر العربية، وذلك من عصر اليوم الموافق 2 أكتوبر 2022، ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2022، على ملعب استاد الإمارات معقل النادي الأزرق.

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Calm and composed. @Sanchooo10 scored our last #PL away goal, but who are you backing to get our next? 🌟#MUFC || #MCIMUN — Manchester United (@ManUtd) October 2, 2022

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STAT CHAT | Manchester United 📊



All the key numbers ahead of today’s Manchester derby with @Cisco featuring predictions from @OfficialPDickov! 🔢 pic.twitter.com/cmcPyN2OPF — Manchester City (@ManCity) October 2, 2022

Manchester derby 188 🔜 pic.twitter.com/oP1VNgJfpb — Manchester City (@ManCity) October 2, 2022

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