بالفيديو القيادي الثوابتة يوجه كلمة لحركة الجهاد الإسلامي في الذكرى الـ 35 لانطلاقتها

وجّه القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هاني الثوابتة، كلمة لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بمناسبة ذكرى انطلاقتها الـ 35.

وقال الثوابتة في مقابلة خاصة مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": " نهنئ حركة الجهاد الإسلامي بذكرى انطلاقتها الـ 35، هذه الذكرى العطرة التي عُمّدت بدماء الشهداء العظام، القائد فتحي الشقاقي، ود. رمضان شلّح، والمئات من الجنود والقادة العظماء، الذين امتزجت دمائهم بدماء شهداء أبناء شعبنا".

وأضاف: "حركة الجهاد الإسلامي قدّمت قادتها وجنودها شهداء في سبيل الدفاع عن الوطن، إذ جسدت مسيرة حافلة مظفرة بالعديد من الإنجازات التي سجلتها في مسيرتها النضالية لتؤكد أنها حركة مقاومة فلسطينية، وجزءاً أصيلاً من الحركة الوطنية الفلسطينية، وأنها ثابتة على مواقفها ومبادئها، وحافظت على مسارها السياسي التي انطلقت من أجله.

ووجه تحية لحركة الجهاد قائلا: "كل التحية والتقدير لهذا الحركة النضالية الوطنية، التي تربطنا بها علاقات وطيدة امتدت لسنوات طويلة من العمل والنضال المشترك في خندق المقاومة الواحد، في طريق نؤمن ايماناً عميقاً بأنه سيوصلنا معاً إلى النصر، وتحرير الأرض والانسان وزوال الاحتلال".

يشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي تُحي ذكرى انطلاقتها الـ 35 يوم الخميس المقبل السادس من أكتوبر 2022، في قطاع غزة ولبنان وسوريا وصنعاء بالتزامن للتأكيد على وحدة الساحات، في ظل تصاعد المقاومة المسلحة في الضفة والقدس.