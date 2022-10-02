اللواء أبو بكر يطالب حكومة الاحتلال لوقف جريمتها الانتقامية بحق الأسير القائد زكريا زبيدي

حمل رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، حكومة الاحتلال ومنظومتها وإدارة سجونها المسؤولية الكاملة عن حياة الاسير القائد زكريا الزبيدي، الذي يمارس بحقه جريمة بشعة لا اخلاقية ولا انسانية، مبنية على اسس انتقامية عنصرية .

وأوضح اللواء ابو بكر أن الاسير الزبيدي يحتجز في زنازين عزل ريمون بظروف صحية وحياتية معقدة، حيث يقضي غالبية ساعات يومه وهو مكبل اليدين للخلف، مما سبب له آلام وأوجاع كبيرة ، بالاضافة الى اجباره على التفتيش العاري وذلك بسبب وجود شظايا أعيرة نارية في ساقه جراء اصابة سابقة، حيث تصدر ماكينة التفتيش أصوات رنين نتيجة ذلك .

وطالب اللواء أبو بكر المؤسسات الحقوقية والإنسانية التدخل الفوري لإنهاء معاناة الأسير الزبيدي ، والذي يدار ملفه بشكل كامل من قبل جهاز المخابرات الاسرائيلي، علماً أن هذه التفاصيل جاءت بعد زيارة محامي الهيئة معتز شقيرات له يوم الخميس الماضي .