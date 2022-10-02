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القيادي شلح في فيديو مصور لـ"فلسطين اليوم" يؤكد على عدة نقاط في الذكرى الـ35 للانطلاقة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:30 ص
02 أكتوبر 2022
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