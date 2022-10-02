الجهاد تشارك بوقفة إسناد للأسرى المضربين في رام الله

شارك وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في المسيرة التضامنية مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال والمعتقلين السياسيين، التي أقيمت مساء أمس السبت على دوار المنارة وسط مدينة رام الله.

وبحضور عشرات المواطنين والشخصيات الاعتبارية والأسرى المحررين بالإضافة إلى ذوي المعتقلين السياسيين، ردد المشاركون هتافات تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري، وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة.

وأشاد القيادي المحرر خضر عدنان خلال مشاركته في الفعالية، بمعركة الأسرى الحالية من أجل انتزاع حقوقهم، داعياً كل الأسرى الإداريين للمشاركة في الإضراب عن الطعام مع مجموعة الأسرى المضربين، لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري وتحقيق مطالبهم العادلة.

يُذكر أن 30 معتقلًا إداريًّا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لأكثر من أسبوع، رفضًا لسياسات إدارة السجون، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري التي تفرضها سلطات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين.