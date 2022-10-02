الرابطة الإسلامية تنظم إذاعتين مدرستين للتحشيد بمدرستي عبد الرؤوف الشريف والحرية بغزة

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إذاعتين مدرسيتين للتحشيد بمدرستي عبد الرؤوف الشريف والحرية للبنين "ب"، في منطقة الزيتون بإقليم غزة إضافة لتوزيع دعوات للطلبة لحضور حفل الانطلاقة الجهادية.

يذكر أن هذه الفعاليات تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التحشيدية لمهرجان الانطلاقة الجهادية الـ35

بدوره، تحدث منسق منطقة الزيتون في الرابطة الإسلامية محمد هاشم عن مسيرة حركة الجهاد الإسلامي وانطلاقتها المباركة، وأنها جاءت لتجمع بين الإسلام وفلسطين وتبقي جذوة الصراع مشتعلة.

كما تطرق هاشم لبطولات وتضحيات الحركة على مدار تاريخ النضال الفلسطيني وأنها حركة وحدة تدعو لنبذ الفرقة وتدعوا إلى الوحدة.

وأكد منسق منطقة الزيتون بالرابطة الإسلامية على أن هذه الأنشطة تأتي ضمن سلسلة الفعاليات التي تنفذها الرابطة الإسلامية تزامنًا مع ذكرى الانطلاقة الجهادية الـ35