تراجع كبير لسعر صرف الدولار في السوق العالمية اليوم الأحد 2/10/2022

شهدت أسعار الدولار اليوم الأحد 2/10/2022 في السوق العالمية، تراجعا قويا أمام سلة العملات الرئيسية، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ) والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية.

مؤشر الدولار هبط ، إلى مستوى 112.160 نقطة ، فيما سجل 114.415 نقطة يوم الثلاثاء الماضي 27 سبتمبر، وتراجع اليوم من مستوى افتتاح التعاملات، عند 112.202 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 112.700 نقطة، بحسب "وول ستريت جورنال".

وكان قد ارتفع الدولار الأمريكي، متخطيا أعلى مستوى له في 20 عامًا إذ وصل أعلى مستوياته التاريخية على الإطلاق، على خلفية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية، الأربعاء 21 سبتمبر.

وهذه هي الزيادة الثالثة على التوالي في أسعار الفائدة بهذا الحجم، وترفع هذه الزيادة سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي إلى نطاق يتراوح بين 3٪ و3.25٪.