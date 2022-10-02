بالصور تعزيزات عسكرية للاحتلال في قرية سالم بنابلس وانتشار القناصة

شددت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأحد 2/10/2022، من تعزيزاتها العسكرية في قرية سالم قضاء نابلس بالضفة المحتلة.

ووفقاً لشهود عيان، فإن قناصة الاحتلال اعتلوا أسطح البنايات القرية من مدخل القرية".

وأعلنت المصادر العبرية صباح اليوم الأحد 2/10/2022 ، إصابة مستوطن (40 عامًا) بعد تلقيه رصاصة في ظهره ونقل للعلاج ، حيث تعرض لإطلاق نار من قبل مقاومين قرب نابلس .

وقالت مصادر عبرية إن هناك استنفاراً لقوات الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس وإغلاقه بالإضافة لحاجز بيت فوريك في أعقاب عملية إطلاق النار.

وبينت مصادر محلية أن مقاومين أطلقوا النار تجاه نقطة عسكرية للاحتلال على جبل جرزيم جنوب نابلس...يتبع









