هل ينجح المغرب باستضافة أمم أفريقيا 2025 بعد سحبه من غينيا

يعتزم المغرب التقدم بطلب تنظيم كأس أمم أفريقيا لعام 2025، وذلك عقب سحب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تنظيم هذه الدورة من غينيا.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن المغرب يستعد لتقديم ترشيحه لاستضافة هذه النسخة من خلال إعداد ملف قوي يعزز حظوظه الوافرة من أجل نيل شرف تنظيم العرس الكروي الإفريقي.

وعلمت "سكاي نيوز عربية" أن الملف المغربي ينتظر مصادقة الحكومة من أجل الشروع رسميا في إجراءات الترشح.

وفتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الباب أمام الدول الراغبة في احتضان دورة كأس إفريقيا في نسخة 2025، بعدما قرر تجريد غينيا من تنظيم الدورة بسبب عدم جاهزية البنى التحية في البلاد.

وكان المغرب قد احتضن كأس الأمم الإفريقية سنة 1988، فيما سحب منه تنظيمها سنة 2015 وتم نقلها إلى غينيا الاستوائية، بعد أن طالب بتأجيلها بسبب تفشي فيروس إيبولا في أجزاء من القارة آنذاك.

ويبدي عدد من المتتبعين للشأن الرياضي في المغرب تفاؤلا بشأن قدرة المملكة على استضافة نهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة في عام 2025، وذلك نظرا لعدة اعتبارات:

يقول الناقد والمحلل الرياضي، محمد الماغودي، إن المغرب يملك جميع الإمكانيات والشروط التي تخول له تنظيم وإنجاح كأس أفريقيا للأمم لعام 2025.

يؤكد الماغودي في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن نجاح المغرب في استضافة العديد من الفعاليات الرياضية والتجربة التي اكتسباها في هذا المجال على مدى سنوات، تعتبر من بين النقاط التي تدعم ملفه لاحتضان الكان.

يضيف المتحدث أنه "وإلى جانب البنيات التحتية والمنشآت الرياضية المهمة التي يتوفر عليها المغرب، فإن الاستقرار الذي تعيشه البلد يبقى من أبرز النقاط التي تسجل لصالح المملكة".

يشير المحلل الرياضي، إلى أن "تنظيم هذه المنافسات الرياضية على أرض المغرب سيكون حافزا للفريق الوطني الأولي من أجل لانتزاع الكأس الإفريقية خلال دورة 2025، فيما ستساهم من جهة أخرى في الترويج السياحي للمملكة على المستوى القاري".