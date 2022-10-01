أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022

أسعار الذهب في سوريا بتعاملات اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022، يرصد لكم "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب في سوريا، حيث يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار الذهب مقابل الليرة السورية، و خصوصاً التجار و الأشخاص المقبلين على الزواج رجال و نساء، و هبطت أسعار الذهب اليوم في سوريا خلال تعاملات اليوم تزامناً مع تقلص مكاسب الأصفر بالأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا نحو 134.279 ألف ليرة (53.44 دولار)، مقابل 135.030 ألف ليرة (53.74 دولار) في ختام تداولات أمس، وفقا لمنصة gold-price-today.com لرصد أسعار الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا إلى نحو 117.479 ألف ليرة (46.76 دولار)، أما جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 100.711 ألف ليرة (40.08 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب 14 إلى نحو 78.330 ألف ليرة (31.18 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا نحو 67.139 ألف ليرة (26.72 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في سوريا

بلغ سعر أوقية الذهب في سوريا صباح اليوم نحو 4.176 مليون ليرة (1662 دولارا)، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 939.976 ألف ليرة (374.12 دولار).

سعر الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوع مع انخفاض الدولار خلال تعاملات نهاية الأسبوع.