سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بتعاملات صباح اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022، يرصد لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية حيث تراجع سعر الدولار اليوم هامشيا مقابل الليرة اللبنانية في تعاملات اليوم وسط توقعات بعودة "الأخضر" للارتفاع.

سعر الدولار في لبنان اليوم

وتراجع سعر الدولار اليوم في لبنان إلى 38.450 ألف ليرة للشراء و38.500 ألف ليرة للبيع، مقابل 38.500 ألف ليرة للشراء و38.600 ألف ليرة، بحسب منصة "lebanon24 " المتخصصة في أسعار العملات.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن لبنان سيطبق سعر صرف رسميا جديدا يبلغ 15 ألف ليرة للدولار تدريجيا مع استثناءات أولية لتشمل رساميل (أصول) البنوك وسداد قروض الإسكان والقروض الشخصية التي ستستمر على السعر الرسمي القديم.

وفقدت الليرة أكثر من 95 بالمئة من سعرها الرسمي منذ انهيار النظام المالي اللبناني قبل ثلاث سنوات ، مما أدى إلى سقوط قطاعات كبيرة من السكان في براثن الفقر في أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

ونتجت أزمة لبنان التي بدأت في 2019 عن إسراف في الإنفاق على مدى عقود في دولة منكوبة بالفساد والهدر، إلى جانب السياسات المالية غير المستدامة.