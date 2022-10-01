اندلاع مواجهات عقب تشييع حاشد للشهيد دمدوم في العيزرية

شيعت جماهير فلسطينية غفيرة، مساء اليوم السبت 1/10/2022، جثمان الشهيد فايز خالد دمدوم (18 عامًا)، الذي استشهد برصاص الاحتلال ظهرًا في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.

وانطلق موكب التشييع الذي جاب شوارع البلدة، من منزل عائلة الشهيد، باتجاه ساحة الرئيس الراحل ياسر عرفات، وأدوا المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة البلدة.

وردد المشاركون، شعارات منددة بالاحتلال الإسرائيلي، وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

واندلعت مواجهات عنيفة في البلدة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في أعقاب التشييع.

وشهدت البلدة حدادًا على روح الشهيد، وتم إغلاق المحال التجارية.

وكان الشاب دمدوم، استشهد في أعقاب إطلاق النار عليه من قبل الاحتلال، حيث أصيب برصاصة في العنق، لدى مروره بدراجته النارية بالقرب من مسجد المرابطين في البلدة.