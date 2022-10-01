الاحتلال يستعد لتأمين الكُنس اليهودية بالآلاف من جنود الاحتلال

كشفت مصادر عبرية اليوم السبت 1/10/2022، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يستعد لتأمين الكُنس اليهودية في جميع المدن خلال ما يسمى بـ"عيد الغفران"، بالآلاف من جنود الاحتلال.

وذكرت قناة كان العبرية، أن جيش الاحتلال أعلن حالة التأهب، بسبب كثرة الإنذارات باحتمال حدوث عمليات فدائية، تركزت في مدينة القدس بشكل خاص مع قرب "عيد الغفران".

وأشارت القناة إلى أن إعلان حالة التأهب القصوى جاء بعد ورود أكثر من 80 إنذارا عن احتمال وقوع عمليات فدائية.

وأوضحت القناة، أن جيش الاحتلال، يركز حاليًا على مواصلة عمليات الاعتقال بشكل اعتيادي ويتجنب الدخول في عملية عسكرية واسعة تستمر عدة أيام، على حد زعمه