لجان المقاومة تنعي الشهيد خالد دمدوم

نعت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم السبت 1/10/2022، الشهيد "فايز خالد دمدوم الذي ارتقى، في جريمة إعدام جديدة نفذها جيش العدو الصهيوني المجرم بحقه خلال المواجهات في بلدة العيزرية في القدس المحتلة.

وأكدت لجان المقاومة، أن دماء الشهيد"فايز دمدوم" وكل الشهداء ستبقى منارة لكل الثوار من أبناء شعبنا المقاوم حتى التحرير والعودة ولعنة تطارد العدو المجرم حتى زواله عن أرضنا المباركة .

واعتبرت أن جرائم العدو الصهيوني وإرهابه الممنهج تستدعي تصعيد الإنتفاضة والمقاومة وإشعال ثورة غضب في وجه العدو الصهيوني وقطعان مستوطنيه المجرمين.