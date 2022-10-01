القيادي شهاب: الجهاد الإسلامي قدم شلالاً من التضحيات الجهادية على طريق التحرير

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، إن حركة الجهاد انطلقت من باب المسؤولية الوطنية بضرورة إعلان الجهاد والمقاومة في فلسطين لتحريرها من دنس المحتل.

وأوضح شهاب في تصريح له مساء اليوم السبت أن الجهاد قدمت شلالاً من التضحيات الجهادية على طريق تحرير القدس وكل فلسطين.

وأكد أن يوم 6 تشرين يمثل منعطفاً مهماً في مسيرة الشعب الفلسطيني, وليس فقط في حركة الجهاد, فهو يوم يحيي به ذكرى شهداء عظام في تاريخ الفلسطينيين.

ولفت القيادي شهاب الى أن العدو الصهيوني يحاول فاشلا تمزيق وحدة الشعب الفلسطيني, وحركة الجهاد الإسلامي، ومعركة وحدة الساحات جاءت في سياق توحيد الساحات الفلسطينية.

وأشار شهاب إلى أن مهرجان حركة الجهاد الإسلامي في أكثر من ساحة عربية وفلسطينية هو رسالة تريد من خلالها الحركة التذكير بحق العودة للشعب الفلسطيني.