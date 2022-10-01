مصادر عبرية: الأردن يمنع دخول فريق إسرائيلي للمشاركة في بطولة دولية

ذكرت قناة "كان" العبرية أن المملكة الأردنية منعت 6 رياضيين "إسرائيليين"، من المشاركة في بطولة آسيا الدولية للترياتلون، المقامة اليوم السبت بمدينة العقبة.

و بحسب القناة العبرية، فإن 6 لاعبين إسرائيليين "5 رجال وامرأة"، كان يفترض تواجدهم في الأردن للاشتراك في المسابقة اليوم لكن تم رفضهم جميعاً.

بدورها، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن فشل الجهود المكثفة، التي بذلتها وزارتي الرياضية والخارجية الإسرائيليتين، في الساعات الأخيرة الماضية لتغيير قرار الأردن.

و بحسب المصادر، فإن "منظمي المسابقة يخشون عدم تمكنهم من ضمان أمن الإسرائيليين خلال الحدث الرياضي"، وهو لم يقنع الرياضة الإسرائيلية.

وتقام بطولة كأس آسيا الدولية للترايثلون والدواثلون ضمن مرافق تشمل الشواطئ للسباحة، ومسارات الدراجات الهوائية ورياضة الركض ضمن شوارع أيلة التي سيتم وقف الحركة عليها لضمان سلامة المشاركين.