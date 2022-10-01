الفصائل: المقاومة هي البديل الصحيح لنهج أوسلو والضفة قدمت نماذج مذهلة في التضحية

أكدت الفصائل الفلسطينية أن شبان القدس الثائر يدافعون عن شرف الأمتين العربية والإسلامية، مشيرة إلى أن أبطال شعبنا في جنين والضفة الغربية يتصدون للاحتلال بكل الإمكانات، وقدم نماذج عظيمة في العطاء والتضحية.

وقال مصطفى البرغوثي أمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، عن الفصائل بمهرجان "الأقصى في خطر" الذي تنظمه حركة حماس بغزة: إن شبان القدس الثائرون يدافعون عن شرف الأمتيْن العربية والإسلامية.

وأضاف أن أم إبراهيم النابلسي ووالد الشهديْن فتحي خازم، هم الصوت المرتفع والمشرف للضفة.

وتابع: "التحية كل التحية للأسد الهصور أبو الرعد خازم من أرض غزة الإباء، ونحن وطن وشعبا واحد ولن نسمح للاحتلال بتفرقتنا".

وأضاف: "ننقل لكم تحية الأبطال المقاومين في جنين ونابلس والخليل ورام الله وعموم الضفة، والتي تقدم نماذج مذهلة في المقاومة والتضحية على خطى معركة سيف القدس".

وأوضح البرغوثي، أن الأسرى المضربون في سجون الاحتلال نموذج للبطولة والثبات، مؤكداً "نحن شعب واحد ووطن واحد، ولن نسمح للاحتلال بتفرقتنا".

وشدد على أن المقاومة هي البديل الصحيح لنهج أوسلو الذي أثبت فشله، معبراً "نسعى جميعًا من أجل تغيير ميزان القوى لمصلحة قضية فلسطين".