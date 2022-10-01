بالفيديو استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة العيزرية بالقدس

استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم السبت 1/10/2022م، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح صحفي، باستشهاد الشاب خالد دمدوم (18 عاماً) متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في العنق في بلدة العيزرية شرق القدس.

وكانت وسائل إعلام مقدسية، أكدت إصابة شابان فلسطينيان بجراح خطيرة إثر إطلاق قوات الاحتلال "الإسرائيلي" النار عليهما في بلدة العيزرية في جنوب شرق القدس.

وأوضحت أن أحد المصابين نقل إلى مستشفى المقاصد في أبو ديس، فيما منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصاب الثاني والذي وصفت جراحه بالخطرة.

فيما يلي صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي للشهيد الشاب خالد دمدوم، بالإضافة لفيديوهات تظهر مكان استشهاده



