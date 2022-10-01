فيديو مصور أجرته وكالة "فلسطين اليوم" بشأن ترتيبات الانطلاقة الـ35 لحركة الجهاد الإسلامي

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:59 م
01 أكتوبر 2022
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