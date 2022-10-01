الزعارير والخليلي يؤديان اليمين الدستورية للانضمام للبرلمان العربي

أدى أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني فهمي الزعارير، وعضو المجلس الوطني النائب منى الخليلي، اليمين الدستورية للانضمام رسميا للبرلمان العربي.

جاء ذلك في مستهل الجلسة الإجرائية المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان العربي، التي عقدت، اليوم السبت، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة أكبر الأعضاء سنا، عبد الرحمن جمشير.

واكتمل نصاب الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس البرلمان، حيث حضر 66 عضوا من إجمالي النواب البالغ عددهم 88 عضوا.

ووافق البرلمان العربي في الجلسة على استقالة عضوين من البرلمان العربي، هما: النائبان عزام الأحمد، وأحمد بسيسو، وبدأت إجراءات انتخاب رئيس البرلمان، التي تتضمن انتخاب لجنة للإشراف على انتخابات رئيس البرلمان، ونوابه الأربعة، ورؤساء اللجان.

كما تم انتخاب عادل عبد الرحمن العسومي لرئاسة دورة جديدة للبرلمان العربي لمدة عامين، بعد حصوله على 51 صوتا مقابل 15 صوتا للنائب الإماراتي محمد أحمد اليماحي (نائب الرئيس المنتهية ولايته).

وستواصل اللجنة الداخلية المشكلة من البرلمان العربي إجراءات الانتخابات، حيث سيتم انتخاب أربعة نواب لرئيس البرلمان، وكذلك رؤساء اللجان النوعية للبرلمان.