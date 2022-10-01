مطالبات في الأردن بضرورة العمل بالتوقيت الشتوي

طالب الخبير الاقتصادي، عدلي قندح أن يتم العمل بالتوقيت الشتوي، تحسبا من حدوث مشكلات في حال الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي في فصل الشتاء.

وقال قندح، السبت لـ"أخبار السابعة" الذي يبث عبر شاشة قناة رؤيا، إن التوقيت الشتوي مناسب لكافة الأطراف، فيما أن الاستمرار بالعمل في التوقيت الصيفي سيؤدي إلى إرباك في حركة الطيران والملاحة البحرية كذلك برمجة الساعات الإلكترونية.

وعرج على المشكلات الاجتماعية والتأثير على انتاجية الشخص كذلك، والمشكلات المتعلقة في انتاجية الطاقة، في حال استمرار العمل بالتوقيت الصيفي.

وبين قندح أن التوقيت الصيفي في فصل الشتاء يعني خروج المواطنين في وقت تكون فيه الأجواء مُعتمة، إلى جانب تشكل الجليد في ساعات الصباح الباكر، ما يؤثر على صحتهم وسلامتهم، ما يتطلب ضرورة النظر في ذلك.

ولفت إلى أهمية تغيير التوقيت كل فصل، حيث تتناسب مع حركة دوران الأرض، للاستفادة من إضاءة أشعة الشمس، إلى جانب التقليل من الآثار الاجتماعية والاقتصادية.