برشلونة يضحي للتخلص من جريزمان

بات برشلونة مستعدا للتضحية بجزء من حقوقه، في سبيل التخلص من الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم الفريق المعار لأتلتيكو مدريد، بحسب تقرير صحفي.



وتنتهي إعارة جريزمان لأتلتيكو في صيف 2023، مع وجود بند شراء تبلغ قيمته 40 مليون يورو، ويتحول إلى إلزامي بشروط محددة.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن برشلونة يخشى عودة جريزمان إلى "كامب نو" عقب انتهاء إعارته، بسبب راتبه الكبير (21 مليون يورو) والذي لا يتوافق مع الوضع الاقتصادي للنادي.



وأشارت إلى أن البارسا يرحب بالوصول إلى حل ودي مع أتلتيكو، حول بيع جريزمان، بدلا من الذهاب إلى المحاكم لتفسير مدى إلزامية بند الشراء للروخي بلانكوس.



ويريد برشلونة حل هذه الأزمة وديا قبل كأس العالم 2022، وهو مستعد للتضحية بما يقرب من نصف قيمة بند الشراء، مقابل عدم عودة جريزمان إلى النادي.



وذكرت الصحيفة في المقابل، أن أتلتيكو مدريد لا يريد التسرع في تحديد مصير جريزمان، وينتظر ما سيعرضه البارسا لإنهاء الأمر.