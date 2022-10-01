معاريف تكشف : السلطة تقدم طلباً للقضاء على المقاومة شمال الضفة  

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم السبت، عن تقديم السلطة الفلسطينية، طلباً للاحتلال الإسرائيلي، من أجل القضاء على خلايا المقاومة المسلحة في شمال الضفة.

وقال المحلل الأمني والعسكري ألون بن دافيد، إن السلطة الفلسطينية طلبت الأسبوع الماضي تقسيم إجراءات العمل، بحيث يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين التي لا تتجرأ السلطة على دخولها، وتعالج هي ملف المسلحين في نابلس.

وأشار إلى بن دافيد، أن أجهزة الأمن الإسرائيلية، أعطت في هذه اللحظة فرصة لهذا المشروع التجريبي، الذي إذا ما نجح يمكنه أن يقلص احتكاكنا مع الفلسطينيين ويوفر لنا عدم وقوع إصابات". وفق زعمه.

وفي ذات السياق، أكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن جلسة انعقدت بين ضباط من السلطة الفلسطينية وجيش الاحتلال، لتقسيم العمل والقضاء على خلايا المقاومة في جنين ونابلس.