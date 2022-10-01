المقاومة بجنين للاحتلال: في المعركة القادمة ستلقون الموت داخل آلياتكم المصفحة

حذرت الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين شمال الضفة المحتلة، كيان الاحتلال من اغتيال قائد آخر من قادتها، أو اقتحام المخيم، متوعدةً الاحتلال بمعارك عنيفة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الناطق باسم الأجنحة العسكرية، خلال المهرجان التأبيني الذي نظمته سرايا القدس، وكتائب القسام، وكتائب شهداء الأقصى، ومجموعات المقاومة الأخرى.

وحضر المهرجان المطارد ووالد الشهيدين رعد وعبد الرحمن، فتحي خازم، إلى جانب ذوي الشهداء وجماهير من مناطق متفرقات بمحافظات الضفة الغربية المحتلة.

وأكد الناطق باسم الأجنحة العسكرية، وسط عشرات المسلحين من مختلف الفصائل المقاوِمة، أن "المقاومة لن تفرط بدماء الشهداء، وستكمل مشوارهم حتى دحر الاحتلال".

وقال: "رسالتنا للاحتلال: أعددنا لكم من داخل مخيمنا أنواعًا من الموت، ستلقون به غيًا، وزرعنا لكم ما يكفي من العبوات لدحر جنودكم، ستلقون الموت داخل آلياتكم المصفحة، ستلقون الموت داخل بيوت المخيم، وفي أزقته، وفي كل مكان".

وأضاف: "في المعركة القادمة؛ سينفجر بكم كل مكان، الأشجار والجدران وكل شيء، حتى في بيوتكم، سنزرع الرعب، وأنتم متحصنون"، مضيفًا: "وإن تلمس أرجلكم الأرض، سنمطركم بالرصاص، فحربنا معكم حرب طويلة وسنحقق بها النص".

ووجه الناطق الملثم التحية "للوقفة الجماهيرية لأبناء الشعب الفلسطيني، إلى جانب المقاومة وعوائل الشهداء"، داعيًا الفلسطينيين "في كل مكان" إلى "فتح منازلهم، وتحويلها لحاضنة للمقاومين".

بدوره، دعا "أبو الرعد"، المطارد فتحي خازم، إلى "الوحدة ورص الصفوف للوقوف صفًا واحدًا في وجه الاحتلال، الذي تُعتبر مقاومَتُه واجبًا شرعيًا ودينيًا".

وأكد أبو الرعد على "أهمية القتال تحت (راية لا إله إلا الله)، ونبذ الفرقة والخلافات"، متطرقًا إلى العديد من الدروس والعبر المستوحاة من الدين والتاريخ الإسلامي وسيرة الرسول (صلى الله عليه وسلم).

وأشار المطارد خازم إلى "سيرة الشهادة والشهداء"، منوهاً إلى "المضي على خطاهم حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وزوال الاحتلال".

واقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال وآلياته العسكرية مدينة جنين ومخيمها (شمال الضفة الغربية المحتلة)، الأربعاء الماضي، وحاصرت منزل والد الشهيد رعد خازم، واستهدفته بصاروخ، ما ألحق به أضرارًا بالغة.

واندلعت مواجهات عنيفة عقب اقتحام المدينة، أسفرت عن استشهاد أربعة فلسطينيين، وإصابة 44 آخرين بجراح متفاوتة، منها "خطيرة" و"بالغة الخطورة"، وفق معطيات وزارة الصحة.