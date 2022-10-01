مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم السبت 1/8/2022 ، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين .

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة مواطنين، بينهم طفل من محافظة بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب آدم محمد عبد الرحمن درويش (19 عاما)، والطفل أحمد هاني يوسف دعامسة (13 عاما)، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وأضاف المصدر ذاته، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: طلال فايز طلال الدبس، وصامد أحمد حماد، أثناء تواجدهما في مركبة بمنطقة "عقبة حسنة" غربا.

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