الاحتلال يقرر منع المستوطنين من اقتحام "قبر يوسف" في نابلس

قرر جيش الاحتلال، مساء أمس الجمعة، منع المستوطنين من اقتحام قبر يوسف في نابلس حتى إشعار آخر.

وقالت قناة "كان" العبرية: "إن جيش الاحتلال قرر منع المستوطنين من اقتحام قبر يوسف في نابلس حتى إشعار آخر؛ خشية استهداف المــقـــاومـين لهم".

وكان قد تعرض المستوطنون المتطرفون لعمليات إطلاق نار من قبل مقاومين كتيبة نابلس ما أدى لإصابة العديد منهم خلال اقتحامات سابقة لمنطقة قبر يوسف.

وصدرت العديد ممن التحذيران من المستوى الأمني الصهيوني تحذر من احتمال وقوع عمليات إطلاق نار تستهدف المستوطنين في مناطق الضفة الغربية المحتلة.