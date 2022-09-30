رونالدو في صدمة مفاجئة بعد تلقيه هذا الخبر؟

ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تلقى صدمة مفاجئة قبل خوض نهائيات كأس العالم 2022، التي ستقام في قطر خلال الفترة من 20 تشرين الثاني/ نوفمبر وحتى 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022.

وأشارت الوسائل، إلى أن كل دولة ستختار لاعبا واحدا لاستخدام صورته على ملصقها الرسمي الذي سيغطي ناطحات السحاب في الدوحة بارتفاع 75 قدما.

وأضاف أن اللاعب رونالدو (37 عاما) سيتم تجاهله بخصوص هذا الملصق، بينما سيقع الاختيار على زميله في مانشستر يونايتد برونو فرنانديز أو ديوغو جوتا مهاجم ليفربول.

وسيكون هذا القرار بمثابة مفاجأة كبيرة، إذا حدث بالفعل، وذلك نظرا لتاريخ رونالدو الحافل بالألقاب والانتصارات، وفق الإعلام الغربي.

ويعتبر رونالدو الهداف الأول في تاريخ كرة القدم على مر العصور، كما أنه أصبح أفضل هداف دولي على الإطلاق العام الماضي، برصيد 117 هدفا دوليا سجلها خلال 191 مباراة مع منتخب البرتغال.