وفد من حركة  الجهاد الإسلامي يزور موقع " هلا صور "

زار وفداً قيادياً من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ضم الحاج ابو سامر موسى مسؤول العلاقات الفلسطينية لحركة الجهاد في لبنان وعضوية مسؤول العلاقات في منطقة صور ابو هادي عبد العال .

رئيس جمعية هلا صور الثقافية الإجتماعية ومؤسس معرض الكتاب العربي في الجنوب الدكتور عماد سعيد

وكانت مناسبة عرض خلالها القيادي ابو سامر برنامج احتفالات حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين في الذكرى السنوية 35 لانطلاقتها هذه الاحتفالات التي ستقام في غزة ولبنان وسوريا واليمن حيث ستؤكد الحركة على المؤكد بأن فلسطين كل فلسطين لن تحرر الإ بالمقاومة المسلحة لان هذا العدو الصهيوني المغتصب لوطننا الغالي فلسطين لا يفهم الا لغة القوة والمقاومة

بدوره هنأ د. سعيد الاخوة في حركة الجهاد بمناسبة الذكرى السنوية 35 للانطلاقة مشيداً بالدور الريادي المقاوم لحركة الجهاد وكتائبها في الضفة الغربية التي تزرع الموت والرعب في نفوس الجنود وقطعان المستوطنين ووجه المجتمعوت التحية للشهداء الابرار و للاسرى الذين يواجهون أدارة السجون بصدروهم وصبرهم ومقاومتهم من خلال معركة الامعاء الخاوية التي يخوضها المجاهدون وتمنوا الشفاء لجميع الجرحى.



