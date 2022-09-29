الإعلام العبري يكشف عن تفاصيل مشاركة الشهيد عبد خازم في عملية "ديزنغوف "

كشف وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة تخص الشهيد عبد خازم الذي ارتقى يوم أمس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد محاصرة منزله في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب ما زعمت به قناة "كان" العبرية، فإن الشهيد عبد فتحي خازم شارك في عملية شقيقه رعد "عملية ديزنغوف" في آب الماضي، أدت لمقتل 3 مستوطنين.

وذكرت أن عبد أوصل شقيقه رعد إلى فتحة الجدار التي ذهب منها إلى مدينة "تل أبيب"، وساعده في شراء البندقية، وأشارت إلى أنه شارك أيضًا في عمليات أخرى ضد الجيش والمستوطنين، وفق قولها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الأربعاء، عن ارتقاء أربعة شهداء و44 إصابة بينهم إصابات خطيرة، اثنين تم انتشالهما بعد ارتقائهما داخل المنزل المستهدف في مخيم جنين من جنود الاحتلال.

والشهداء هم: محمد براهمة الملقب "بالواني" من بلدة عنزة و"عبد الرحمن خازم" شقيق الشهيد رعد حازم ، وأحمد علاونة ، ومحمد أبو ناعسة. فيما اندلعت اشتباكات بين المقاومين والقوات المقتحمة.