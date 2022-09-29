"مهجة القدس": الأسير المجاهد مشير الشحاتيت يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت عن الأسير المجاهد مشير عبد القادر حسن الشحاتيت (36 عامًا) من بلدة دورا بمحافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري 23 شهرًا.

وأوضحت مهجة القدس أن ما يسمى محكمة عوفر الاستئنافية الصهيونية عقدت جلسة للنظر في الاستئناف المقدم من محامية الدفاع عنه ظهر اليوم الخميس بناءً على قرار المحكمة المذكورة بتثبيت أمر اعتقاله الإداري الأخير، وقد أصدرت المحكمة قرارًا بالإفراج الفوري عنه بعد انتهاء جلسة الاستئناف وذلك بعد أن تدهور وضعه الصحي مؤخرًا.

وأشارت مهجة القدس إلى أن الأسير الشحاتيت عانى على مدار الشهور الماضية من ارتفاع متكرر في درجات الحرارة، واستمر ذلك قبل نقله إلى المستشفى مؤخرًا بعد أن ساء وضعه الصحي بشكل ملحوظ، وبعد ضغوطات على إدارة سجن عوفر تم نقله للمشفى بداية شهر أغسطس الماضي، حيث تم نقله إلى مشفى أساف هروفيه في الداخل المحتل، وتبين وفقًا للفحوصات الطبية التي أجريت له ظهور مشكلة في كريات الدم، وانخفاض في نسبة الدم والتهابات حادة، وبعد التصوير تبين أن هناك كتلة في نهاية الأمعاء الغليظة، ما استدعى لإجراء عملية جراحية عاجلة له. علمًا أنه وقبل اعتقاله الحالي لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية تذكر.

وأضافت مهجة القدس أن الأسير مشير الشحاتيت مكث نحو 10 أيام في سجن عيادة الرملة وقامت مصلحة سجون الاحتلال بإعادته إلى سجن عوفر بالرغم من حاجته الماسة للبقاء في المشفى للعلاج وإجراء فحوصات أخرى لمعرفة مشكلة انخفاض نسبة الدم، وبدا ذلك واضحًا مؤخرًا عندما ساء وضعه الصحي مجددًا بعد أن تم نقله لسجن عوفر، وهو يعكس الإهمال والاستهتار بحياة الأسرى المرضى وتركهم فريسة للمرض ينهش أجسادهم ضمن سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر مشير الشحاتيت ولد بتاريخ 27/12/1986م، وهو متزوج، وأب لثلاثة أطفال، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 26/10/2020م، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن توجه له أي اتهام، وقد أصدر الاحتلال خلال اعتقاله الحالي خمسة أوامر اعتقال إداريّ بحقّه، بلغ مجموعها حتى تاريخه 23 شهرًا بشكل متواصل، وهو أسير سابق، وله اعتقالات عديدة في سجون الاحتلال الصهيوني، وهو ينتمي لصفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

من جـهــتهـا تـتـقـدم مـؤســسـة مهــجـة الــقـدس بالتهنـئـة القـلبية الـحـارة من الأسـيـر المـحـرر مشير الشحاتيت وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.