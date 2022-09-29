محكمة الاحتلال تقرر الإفراج عن الأسير مشير الشحاتيت من الخليل

قررت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس29/9/2022م، الإفراج عن الأسير مشير الشحاتيت من الخليل.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في تصريح صحفي:" إن محكمة الاحتلال قررت الإفراج عن المعتقل الإداري مشير الشحاتيت من الخليل، وهو معتقل منذ شهر تشرين الأول 2020، حيث عانى مؤخرا من تراجع كبير على وضعه الصحي وخضع لعملية جراحية، ونقل مؤخرا إلى عيادة سجن "الرملة"، سيتم الإفراج عنه من على حاجز بيت سيرا".

يذكر أن المعتقل الشحاتيت متزوج وأب لثلاثة أطفال ومعتقل سابق، تعرض للاعتقال سبع مرات سابقًا جلّها رهن الاعتقال الإداريّ، وبلغت مجموع سنوات اعتقاله أكثر من عشر سنوات، وقد أصدر الاحتلال خلال اعتقاله الحالي، خمسة أوامر اعتقال إداريّ بحقّه، بلغ مجموعها 22 شهرًا بشكل متواصل.