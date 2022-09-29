ليفاندوفسكي يفاجئ برشلونة في يوم إجازته

باغت البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، مدربي البارسا بهذا التصرف، في يوم إجازته.



وكان تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، قد منح لاعبي الفريق الذين تدربوا الإثنين والثلاثاء، إجازة من مران اليوم الأربعاء، كما حصل ليفاندوفسكي العائد من التوقف الدولي على راحة.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ليفاندوفسكي ذهب بمفرده إلى المدينة الرياضية لبرشلونة، اليوم الأربعاء، من أجل خوض التدريبات قبل العودة لاستكمال الليجا.

ونشر ليفاندوفسكي، صورته من التدريب على حسابه بشبكة إنستجرام، وكتب عليها "لا أعذار في أيام الإجازة.. إنه وقت التدريب".



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ليفاندوفسكي مثال كامل على الالتزام والاحترافية، رغم أنه خاض مباراتين يوم الخميس ضد هولندا، والأحد أمام ويلز.