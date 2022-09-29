شركة "أبل" تعلن تصنيع "آيفون 14" في الهند

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:28 م
29 سبتمبر 2022
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أعلنت شركة أبل إنها بدأت تصنيع هاتفها آيفون 14 في الهند، رغبة منها في تنوع سلاسل التوريد الخاصة بمنتجاتها بدلاً من التركيز على الصين.

وقالت الشركة في بيان: "تتيح هواتف آيفون 14 الجديدة تقنيات حديثة وإمكانات مهمة لتوفير الأمان، نحن متحمسون لتصنيع آيفون 14 في الهند".

ويُشار إلى أنه تنتج الشركة الأمريكية معظم هواتفها في الصين، بيد أنها نقلت بعض خطوط الإنتاج خارج البلاد في ظل تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وبكين.

وكانت تسببت سياسة الصين المعروفة باسم "صفر كوفيد"، الرامية إلى الحد من انتشار وباء كورونا من خلال اتخاذ تدابير إغلاق واسعة النطاق، في حدوث اضطرابات كبيرة للشركات خلال فترة الوباء.

وكشفت الشركة عن أحدث هواتفها آيفون 14 في وقت سابق من الشهر الجاري.

 

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